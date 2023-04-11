Mahmut Tanal: “Urfalıyam Ezelden”

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, CHP Şanlıurfa Milletvekili Adayı olarak açıklanmasının ardından; “Urfa Gündem” isimli Twitter hesabının, kendisinin Şanlıurfalı olmadığı yönündeki paylaşımına tepki gösterdi. Tanal, Twitter hesabında; “Yerli ve milli olan Şanlıurfa’nın öz evladına yönelik yalan haberi kamuoyunun bilgisine sunuyorum. Urfalıyam ezelden…” açıklamasını yaptı.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, CHP Şanlıurfa Milletvekili Adayı olarak açıklanmasının ardından; “Urfa Gündem” isimli Twitter hesabının, kendisinin Şanlıurfalı olmadığı yönündeki paylaşımına tepki gösterdi. Tanal, Twitter hesabında; “Yerli ve milli olan Şanlıurfa’nın öz evladına yönelik yalan haberi kamuoyunun bilgisine sunuyorum. Urfalıyam ezelden…” açıklamasını yaptı.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’nde, CHP Şanlıurfa 1. sıradan aday gösterildi. Tanal’ın, Şanlıurfa’dan milletvekili adayı olarak gösterilmesinin ardından, “Urfa Gündem” isimli Twitter hesabında; AKP, CHP ve HDP birinci sıra adayının Şanlıurfalı olmadığı yönünde paylaşım yapıldı. Tanal, söz konusu paylaşıma tepki gösterdi. Tanal, bugünkü Twitter paylaşımında şu değerlendirmeleri yaptı:

“ALGI YARATMAK İÇİN İKTİDARIN BASIN BÜLTENİ İŞ BAŞINDA”

“Yerli, milli olan Şanlıurfa’nın öz evladına yönelik yalan haberi kamuoyunun bilgisine sunuyorum. -Algı yaratmak için iktidarın basın bülteni iş başında. (İyi niyetli basın istisna) Urfalıyam ezelden… Korku dağları sardı, troller harekete geçti... Dakika bir, yalan bir! Mahmut Tanal'ın öz be öz Urfalı olduğunu bilmeyecek kadar hayattan kopuk olan trol hesap, ne hazindir ki "Urfa" adıyla algıya girişiyor. CHP'nin Şanlıurfa 1. Sıra Milletvekili Adayı Mahmut Tanal, bu kadim toprakların öz evladıdır, 4 dönemdir Meclis'te mazlum Şanlıurfalıların sesidir. Urfalı Çoban Mustafa'nın oğlu Mahmut Tanal olarak, AKP'nin trollerine, Sarayın kullanışlı elemanlarına, bakanlara, siyasete bulaşan bürokratlara meydan okuyorum! AKP'nin 21 yıldır mağdur ettiği, yoksullaştırdığı Şanlıurfa'da tarih yazacağız. Hedefimiz en az 5 milletvekilidir. Sana söz Şanlıurfa'm, hakkettiğin değeri göreceksin.”

Anka Haber Ajansı