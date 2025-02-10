Mahmut Tanal'ın Ağabeyi İbrahim Halil Tanal Hayatını Kaybetti

Mahmut Tanal'ın Ağabeyi İbrahim Halil Tanal Hayatını Kaybetti

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın ağabeyi İbrahim Halil Tanal hayatını kaybetti. Mahmut Tanal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, cenazenin 11 Şubat Salı günü Şanlıurfa'da defnedileceğini duyurdu.

(ANKARA) - CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın ağabeyi İbrahim Halil Tanal hayatını kaybetti. Mahmut Tanal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, cenazenin 11 Şubat Salı günü Şanlıurfa'da defnedileceğini duyurdu.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın X hesabınyan yaptığı paylaşımla ağabeyi İbrahim Halil Tanal'ın hayatını kaybettiğini açıkladı. Tanal, ağabeyinin cenazesinin Şanllıurfa'da defrenedileceğini duyurdu.

Tanal yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Acımız tarifsiz! Kıymetli Ağabeyim İbrahim Halil Tanal, vefat etti. Naaşı, 11 Şubat Salı günü Şanlıurfa’da ikindi namazını müteakip, Yusuf Paşa Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Bediüzzaman Aile Mezarlığı’nda toprağa verilecektir. Taziyeler, Şanlıurfa Karaköprü Yasin Arıcı Taziye Evi’nde kabul edilecektir. Mekanı cennet olsun."

Anka Haber Ajansı

Gündem
Chp Myk Ön Seçim Yönergesini Kabul Etti… Özel, Yarın Ön Seçim Tarihini Açıklayacak
Chp Myk Ön Seçim Yönergesini Kabul Etti… Özel, Yarın Ön Seçim Tarihini Açıklayacak
Afad'ın Yeni Başkanı Ali Hamza Pehlivan Göreve Başladı
Afad'ın Yeni Başkanı Ali Hamza Pehlivan Göreve Başladı
Gökçe Gökçen’den Chp Kurultayına Açılan Soruşturmaya Tepki: "Aklınızı Başınıza Alın"
Gökçe Gökçen’den Chp Kurultayına Açılan Soruşturmaya Tepki: "Aklınızı Başınıza Alın"
Chp’ye Kurultay Soruşturması... Gökan Zeybek: “Şapkadan Tavşan Çıkarmalarınız, Vız Gelir Tırıs Gider”
Chp’ye Kurultay Soruşturması... Gökan Zeybek: “Şapkadan Tavşan Çıkarmalarınız, Vız Gelir Tırıs Gider”
Chp’ye Kurultay Soruşturması... Gül Çiftci: “‘Şaibe’ Arayanların Bakacağı İlk Yer Ayna, Son Yer Chp’dir”
Chp’ye Kurultay Soruşturması... Gül Çiftci: “‘Şaibe’ Arayanların Bakacağı İlk Yer Ayna, Son Yer Chp’dir”
Ön Seçim Gündemiyle Toplanan Chp Pm, Myk’ya Yetki Verdi... Myk'da Ön Seçim Tarihinin Belirlenmesi Bekleniyor
Ön Seçim Gündemiyle Toplanan Chp Pm, Myk’ya Yetki Verdi... Myk'da Ön Seçim Tarihinin Belirlenmesi Bekleniyor
Ak Parti Muğla İl Başkanı, Ayakkabılı Ev Ziyareti Fotoğrafını Tepkiler Üzerine Değiştirdi
Ak Parti Muğla İl Başkanı, Ayakkabılı Ev Ziyareti Fotoğrafını Tepkiler Üzerine Değiştirdi