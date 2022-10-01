'makas' Sonrası Kaza Kamerada

'makas' Sonrası Kaza Kamerada

BAKIRKÖY'de otomobil sürücüsü trafikte makas attıktan sonra kaza yaptı. Kaza arkadan gelen aracın kamerasına yansıdı.

Mustafa Mert KARACA / İSTANBUL, (DHA)- BAKIRKÖY'de otomobil sürücüsü trafikte makas attıktan sonra kaza yaptı. Kaza arkadan gelen aracın kamerasına yansıdı.

Bakırköy Kennedy Caddesi'nde 29 Eylül Perşembe günü saat 17.00 sıralarında ilerleyen sürücü, makas attıktan sonra ikinci kez aynı hareketi yapmak isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol ortasında savrulan otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Yoldaki tehlike dolu anlar arkadan gelen araçtaki kameraya yansıdı. Kaza yapan otomobilin sürücüsünün hafif yaralandığı öğrenildi.

'makas' Sonrası Kaza Kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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