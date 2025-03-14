Makedonya'da oturum izni nasıl alınır? Makedonya oturum izni almanın 2 yolu

Makedonya'da oturum izni nasıl alınır? Makedonya oturum izni almanın 2 yolu

Makedonya'da şirket kurmanın aşamaları ve şartlarını sizler için derledik. İşte Makedonya'da şirket kurmakla ilgili bilmeniz gerekenler.

Makedonya'da yeni bir başlangıç yapmak istiyorsanız, bu iki yöntemden biri sizin için ideal olabilir. Yatırımınızı planlayın ve hayalinizi gerçeğe dönüştürmek için ilk adımı atın!

Makedonya'da Oturum İzni Nasıl Alınır?


Makedonya, son yıllarda hem yatırımcılar hem de yeni bir yaşam kurmak isteyen bireyler için cazip bir destinasyon haline gelmiştir. Ülkenin ekonomik potansiyeli, stratejik konumu ve yaşam maliyetlerinin uygunluğu, birçok kişinin Makedonya'da oturum izni almayı düşünmesine yol açmaktadır. Peki, Makedonya'da oturum izni almak için hangi yolları izleyebilirsiniz? İşte bu süreci kolaylaştıracak iki temel yöntem:

1. Şirket Kurarak Oturum İzni Almak


Makedonya, yabancı yatırımcıları teşvik eden bir ülke olarak bilinmektedir. Şirket kurarak oturum izni almak, özellikle iş dünyasında aktif olmak isteyenler için oldukça popüler bir seçenektir. Bu yöntemle hem Makedonya'da iş yapma fırsatına sahip olabilir hem de oturum izni alma sürecini hızlandırabilirsiniz.

Makedonya'da Şirket Kurma Süreci:


- İlk adım olarak, Makedonya'da bir şirket türü seçmeniz gerekmektedir. Limited şirket (DOO) en yaygın tercih edilen türdür.


- Şirket kaydı için gerekli belgeler hazırlanmalı ve Makedonya Ticaret Sicili'ne başvuru yapılmalıdır.
- Şirket kurulduktan sonra, iş planınızı ve ekonomik faaliyetlerinizi destekleyen belgelerle oturum izni başvurusunda bulunabilirsiniz.

Bu yöntem, hem girişimcilik yapmak isteyen bireyler hem de işlerini uluslararası bir boyuta taşımayı hedefleyen yatırımcılar için ideal bir seçenektir.

2. Makedonya'da Ev Alarak Oturum İzni Almak


Makedonya'da oturum izni almanın bir diğer yolu ise gayrimenkul satın almaktır. Ülkede bir ev sahibi olmak, yasal olarak oturum izni başvurusu yapmanıza olanak tanır. Gayrimenkul alımı, özellikle uzun vadeli yatırım yapmak isteyenler için cazip bir alternatiftir.

Ayrıntılı bilgi ve daha fazlası için https://makedonyadaoturum.com/ sitesini ziyaret edebilir veya Armoni Medja Doo danışmanlık yetkilisi Sadık Şimşek'e Whatsapp üzerinden ulaşarak bilgi alabilirsiniz: 0544 373 08 50

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