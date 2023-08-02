Malatya Güzelbahçe Konteyner Kentte Aşure Dağıtıldı

Malatya Güzelbahçe Konteyner Kentte Aşure Dağıtıldı

Güzelbahçe Konteyner Kentte düzenlenen aşure programına depremzede vatandaşları yoğun ilgi gösterdi. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, konteyner kent alanını dolduran çok sayıda depremzede vatandaşlara aşure dağıttı.

Güzelbahçe Konteyner Kentte düzenlenen aşure programına depremzede vatandaşları yoğun ilgi gösterdi. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, konteyner kent alanını dolduran çok sayıda depremzede vatandaşlara aşure dağıttı.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İl Başkanı Barış Yıldız ve partililer Güzelbahçe Konteyner Kentte düzenlenen aşure programına katıldı. CHP Kadın Kolları ve Güzelbahçe Konteyner Kent idaresi tarafından düzenlenen programa konteynerde kalan depremzedelerin yan sıra çevredeki vatandaşın ilgisi de büyük oldu. Aşure dağıtımında kısa bir konuşma yapan CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, "Aşure demek birlik ve beraberlik denektir. Allah hepimizin birliğini ve beraberliğini daim etsin. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kahramanmaraş depremlerinin etkilerinin hala sürdüğünü belirten CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise, "Deprem felaketini yaşadık. İnşallah dayanışma ile aşacağız. Yezide karşı diz çökmeyen, saf değiştirmeyen Hz. Hüseyin’i anıyoruz. Onun o gün direnişi, başkaldırışı bugün tüm mazlumlara ilham veriyor. Tekrar hepinizin Muharrem ayını anıyor, Allah lokmalarınızı kabul etsin diyorum" ifadelerini kullandı.

Anka Haber Ajansı

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