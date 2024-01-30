Malatya Hekimhan'da Aday Gösterilmeyen Chp'li Belediye Başkanı, İlçe Başkanı Ve Meclis Üyeleri İstifa Etti

Malatya Hekimhan'da Aday Gösterilmeyen Chp'li Belediye Başkanı, İlçe Başkanı Ve Meclis Üyeleri İstifa Etti

Malatya’nın CHP’li Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, CHP Hekimhan İlçe Başkanı Mustafa Mutlu ve CHP’li Meclis üyeleri partilerinden istifa etti.

Malatya’nın CHP’li Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, CHP Hekimhan İlçe Başkanı Mustafa Mutlu ve CHP’li Meclis üyeleri partilerinden istifa etti.

Malatya’nın Hekimhan İlçe Belediye Başkanı Turan Karadağ, yerel seçimlerde aday gösterilmemesi üzerine bir Meclis üyeleri ve ilçe başkanıyla birlikte istifa ettiklerini duyurdu. Bugün Hekimhan İlçe Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenlendi. İlçe Başkanı Mustafa Mutlu, "Partide bir yanlış yapılmıştır. İlçe örgütü hiçe sayılmıştır. O nedenle ilçe başkanı ve ilçe örgütü olarak istifa ediyoruz" dedi. Karadağ, "Ben buraya atamayla gelmedim. 2019'de önseçime girdim ve bu örgüt beni aday yaptı.... Hekimhan’da çalışma var, hırsızlık ve namussuzluk yok. Ne için beni aday göstermedin kardeşim? "Çalışamadın, yapamadın" desin ama bunlar değil. Biz hizmet için buradayız, başkaları rant için burada" diye konuştu.

Anka Haber Ajansı

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