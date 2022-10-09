Malatya'da Cip İle Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Malatya'da Cip İle Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Buhara Bulvarı'nda meydana geldi. Çöşnük Kavşağı'nda ilerleyen Mustafa T. yönetimindeki 34 DDY 056 cip ile Burak A. yönetimindeki 44 AH 046 plakalı otomobil çarpıştı.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da cip ile çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Buhara Bulvarı'nda meydana geldi. Çöşnük Kavşağı'nda ilerleyen Mustafa T. yönetimindeki 34 DDY 056 cip ile Burak A. yönetimindeki 44 AH 046 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle cip devrilirken, yola savrulan otomobil sürücüsü Burak A. ve yanında bulunan Derya A. ile Kerem Efe A. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekibince sıkıştığı araçtan çıkarılarak ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kapanan yol, hurda yığınına dönen araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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Malatya'da Cip İle Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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