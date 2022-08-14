Malatya'da İki Otomobil Çarpıştı: 5'i Çocuk, 11 Yaralı

Malatya'da İki Otomobil Çarpıştı: 5'i Çocuk, 11 Yaralı

MALATYA'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5'i çocuk, 11 kişi yaralandı.

Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA) - MALATYA'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5'i çocuk, 11 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Güzyurdu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yahya K. yönetimindeki 38 AEV 874 plakalı otomobil ile Mehmet Sait K. yönetimindeki 02 DZ 509 plakalı otomobil bilinmeyen nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüler Yahya K. (41) ve Mehmet Sait K. (50) ile otomobillerde bulunan Gülizar K. (8), Muhammed Yusuf K. (6), Hümeyra Nur K. (4), Berdiye K. (44), Hatice K. (43), Özgenur K. (23), Mısra Nur K. (21), Yazel K. (11) ve Elif Ecrin K. (7) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Malatya'da İki Otomobil Çarpıştı: 5'i Çocuk, 11 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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