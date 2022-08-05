Malatya'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Malatya'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

MALATYA'da, tartıştığı kişiler tarafından tüfekle vurulan İbrahim B. yaralandı, 6 kişi gözaltına alındı.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, tartıştığı kişiler tarafından tüfekle vurulan İbrahim B. yaralandı, 6 kişi gözaltına alındı.

Olay, sabaha karşı Yamaçtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim B. ile karşılaştığı husumetli olduğu kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada tüfekle başından vurulan İbrahim B. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İbrahim B., ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan İbrahim B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Polis, olay sonrası kaçan 6 şüpheliyi suç aleti av tüfeği ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Malatya'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
6 Kişinin Yaralandığı Vidanjörle Kamyonetin Çarpıştığı Kaza Kamerada
6 Kişinin Yaralandığı Vidanjörle Kamyonetin Çarpıştığı Kaza Kamerada
Annesi Kazada Ölen Esin Nur Bebek, Yoğun Bakımda
Annesi Kazada Ölen Esin Nur Bebek, Yoğun Bakımda
Avukat Cinayetinde Eski Kayınbiradere Ağırlaştırılmış Müebbet
Avukat Cinayetinde Eski Kayınbiradere Ağırlaştırılmış Müebbet
Kırmızı Işıkta Geçen Aracın Motosiklet Ve Otomobile Çarptığı Kaza Kamerada
Kırmızı Işıkta Geçen Aracın Motosiklet Ve Otomobile Çarptığı Kaza Kamerada
'gasbedildik' Deyip, Birbirlerini Yaraladıkları Ortaya Çıkan 2 Suriyeliye Sınır Dışı
'gasbedildik' Deyip, Birbirlerini Yaraladıkları Ortaya Çıkan 2 Suriyeliye Sınır Dışı
Marmaris'te Sürat Teknesi İle Tekne Dolmuşun Çarpıştığı Kazada 1 Kişi Tutuklandı
Marmaris'te Sürat Teknesi İle Tekne Dolmuşun Çarpıştığı Kazada 1 Kişi Tutuklandı
Beşiktaş'ta Atık Kağıt Yüklü Kamyonun Devrilmesi Kamerada
Beşiktaş'ta Atık Kağıt Yüklü Kamyonun Devrilmesi Kamerada