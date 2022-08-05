Malatya'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, tartıştığı kişiler tarafından tüfekle vurulan İbrahim B. yaralandı, 6 kişi gözaltına alındı.

Olay, sabaha karşı Yamaçtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim B. ile karşılaştığı husumetli olduğu kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada tüfekle başından vurulan İbrahim B. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İbrahim B., ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan İbrahim B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Polis, olay sonrası kaçan 6 şüpheliyi suç aleti av tüfeği ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı