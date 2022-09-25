Malatya'da Tatil Dönüşü Kaza: Aynı Aileden 6 Ölü (2) - Yeniden

Malatya'da Tatil Dönüşü Kaza: Aynı Aileden 6 Ölü (2) - Yeniden

aynı aileden 2'si çocuk 6 kişi yaşamını yitirdi. Sürücü, eşi, oğlu, gelini ve 2 torunun öldüğü kazanın ailenin Kuşadası tatili dönüşü meydana geldiği belirtildi, TIR şoförü gözaltına alındı.

Taha AYHAN/MALATYA,(DHA)- MALATYA'da, TIR ile çarpışan hafif ticari araçtaki

aynı aileden 2'si çocuk 6 kişi yaşamını yitirdi. Sürücü, eşi, oğlu, gelini ve 2 torunun öldüğü kazanın ailenin Kuşadası tatili dönüşü meydana geldiği belirtildi, TIR şoförü gözaltına alındı.

Kaza, sabah saatlerinde Malatya-Kayseri kara yolunda meydana geldi. Kuşadası'nda tatil yapan ve Malatya'ya döndükleri öğrenilen Murat Yavuz (59) yönetimindeki 44 ABU 441 plakalı hafif ticari araç, bilinmeyen nedenle karşı yönden gelen Hüseyin D.'nin kullandığı TIR ile kafa kafaya çarptı. Hafif ticari aracın hurdaya döndüğü kazada, sürücü Murat Yavuz ile yanında bulunan eşi Leyla (58), oğlu Tarık Yavuz (36), gelini Fatma (34), torunları Batın Kaan (14) ve Beril Su (7) yaşamlarını yitirdi.

Kaza sonrası Malatya Valisi Hulusi Şahin de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri, olay yerindeki inceleme sonrası otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. TIR sürücüsü Hüseyin D.'nin gözaltına alındığı kazaya ilişkin soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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Malatya'da Tatil Dönüşü Kaza: Aynı Aileden 6 Ölü (2) - Yeniden

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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