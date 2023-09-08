Malatya’dan Bornova Belediye Başkanı İduğ’a Teşekkür Ziyareti

CHP Malatya İl Kadın Kolları Başkanı Nezahat Aydın, Malatya’da da büyük yıkıma ve can kayıplarına neden olan Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat Depremleri’nin başından bu yana verdiği destek nedeniyle Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ’a teşekkür ziyaretinde bulundu.

CHP Malatya İl Kadın Kolları Başkanı Nezahat Aydın, Malatya’da da büyük yıkıma ve can kayıplarına neden olan Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat Depremleri’nin başından bu yana verdiği destek nedeniyle Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ’a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Depremin üzerinden 8 ay geçmesine rağmen bölge insanının halen zor şartlar altında hayata tutunma mücedelesi verdiğini anlatan CHP Malatya İl Kadın Kolları Başkanı Nezahat Aydın, “Bu süreçte Başkan İduğ büyük fedakarlık göstererek bütün personeli ve imkanları ile gerçekten her zaman, her şekilde yanımızda oldu. Kendisi defalarca Malatya’ya geldi. Talep ettiğimiz tüm ihtiyaçların hızlı bir şekilde karşılanmasını sağladı. Yeşilyurt İlçesi’nde kurulan çadır kent başta olmak üzere yapılan tüm yardımlar ve verilen destek için Başkan İduğ’a ve Bornova Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” dedi.

Zor günlerin ancak dayanışma ile aşılabileceğini vurgulayan Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, çoğu depremzedenin çadırda yaşamaya devam ettiğini ve kışa girerken konteyner ihtiyacının artttığına dikkat çekti. Yeni bina yapımının zaman alması nedeniyle çadırdan konteynerlere geçişin şart olduğunu söyleyen İduğ, “Ağır kış şartlarında da bu konteynerleri tuvaletinden mutfağına, klimasına konforlu hale getirmeli. Biz bu ortamı çok sayıda özel çocuğumuzun daha iyi şartlarda barınabilmesi için sağladık ancak tüm depremzede vatandaşlarımızın buna ihtiyacı olacak. Bu çalışmanın bir an önce yapılması gerekiyor” diye konuştu.

Anka Haber Ajansı