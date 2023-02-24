Malatyalı Depremzede: 41 Koyunum, 39 Kuzum Vardı. Şimdi Bir Koyunum, Bir Kuzum Kaldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya’da depremden etkilenen köyleri ziyaret etti. Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağılının yıkıldığını söyleyen bir köylü, “41 tane koyunum, 39 kuzum vardı. Şimdi bir koyunum, bir kuzum kaldı. Anlatacak bir şey yok. Böyle bekliyoruz. Her tarafa başvuru yaptık. Kaymakamlığa, belediyeye, en son da Tarım İlçe Müdürlüğü’ne başvurduk. Sağ olsun kepçe gönderdi, çıkarmaya çalışıyoruz” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya’da depremden etkilenen köyleri ziyaret etti. Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağılının yıkıldığını söyleyen bir köylü, “41 tane koyunum, 39 kuzum vardı. Şimdi bir koyunum, bir kuzum kaldı. Anlatacak bir şey yok. Böyle bekliyoruz. Her tarafa başvuru yaptık. Kaymakamlığa, belediyeye, en son da Tarım İlçe Müdürlüğü’ne başvurduk. Sağ olsun kepçe gönderdi, çıkarmaya çalışıyoruz” dedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ve Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ile birlikte, Malatya’da depremden zarar gören köylülerin sorunlarını dinledi. Bir köy muhtarı, deprem sonrasında yaşadıklarını Ağbaba’ya şöyle anlattı:

“Bizim durumumuz burada oldukça vahim. 300 hanelik köy, 11 mezra… Yukarıköy Mezrası’na doğru dürüst hizmet de götürülmedi. Hayvanları telef oldu, şimdi koku yapmış. Adamlar kendi imkanlarıyla… Telefon ediyor, rica ediyoruz, AFAD’a ulaşamıyoruz doğru dürüst. Belediye başkanına ulaşamıyoruz. Kaymakam, aynı bu vaziyette. Yani biz, büyük zorluk çektik. Çadırlarda büyük zorluk çektik. Hayvanlarımızın yemleri de yok. Sadece bir hayırsever 71 torba yem getirmişler, her birine iki torba yem verdik. Devlet getirmedi. Yani burada şu Yukarıköy’ü devlet tamamıyla unutmuş vaziyette. Eski yerleşik yerimiz, burada 22 ev yerle bir oldu. Vaziyeti görüyorsunuz.”

“41 KOYUNUM, 39 KUZUM VARDI. ŞİMDİ BİR KOYUNUM, BİR KUZUM KALDI”

Depremin oluşturduğu yarığın tüm ağılını yuttuğunu ve hayvanlarının neredeyse tamamının öldüğünü söyleyen bir köylü ise şöyle konuştu:

“41 tane koyunum, 39 kuzum vardı. Şimdi bir koyunum, bir kuzum kaldı. Anlatacak bir şey yok. Böyle bekliyoruz. Her tarafa başvuru yaptık. Kaymakamlığa, belediyeye, en son da tarım ilçe müdürlüğüne başvurduk. Sağ olsun kepçe gönderdi, çıkarmaya çalışıyoruz.”

Veli Ağbaba da depremzede köylülere, “Şimdi buraya, ihtiyacınız olduğu kadar yem de göndeririz size. Çok geçmiş olsun. Biz de belediye başkanlarımızla, arkadaşlarımızla geziyoruz, tespit ediyoruz” dedi.

Anka Haber Ajansı