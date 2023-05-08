Maltepe Belediye Meclisi'nde Gerginlik

Maltepe Belediye Meclisi Mayıs Ayı Olağan Toplantısı'nda gergin anlar yaşandı. AKP' li üyeler CHP'yi terörle itham etti. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, bu arada kendisine' terbiyesiz' ve 'ahlaksız' diyen AKP'li Can Erdündar'dan özür dilemesini istedi. Erdündar özür dilemezken, gerginliğin tırmanması üzerine toplantıya ara verildi. Ali Kılıç, yeniden başlayan oturumda, "Bu ülkede kim PKK dahil terör örgütleriyle temasına giriyorsa Allah belasını versin" dedi.

Maltepe Belediye Meclisi Mayıs Ayı Olağan Toplantısı'nda gergin anlar yaşandı. AKP" li üyeler CHP'yi terörle itham etti. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, bu arada kendisine" terbiyesiz" ve "ahlaksız" diyen AKP'li Can Erdündar'dan özür dilemesini istedi. Erdündar özür dilemezken, gerginliğin tırmanması üzerine toplantıya ara verildi. Ali Kılıç, yeniden başlayan oturumda, "Bu ülkede kim PKK dahil terör örgütleriyle temasına giriyorsa Allah belasını versin" dedi.

Maltepe Belediye Meclisi Mayıs Ayı Olağan Toplantısı'nın ilk oturumunda gerginlik yaşandı. Meclis oturumunda konuşmak için söz alan AKP’li meclis üyesi Kâmil Karabak, tartışmanın fitilini ateşleyen şu sözleri sarfetti:

“Bugünl terör örgütleri nerededir? 100 yıllık Cumhuriyeti değiştireceğiz diyenler kimdir? Hapishane kapılarını kıranlar kimdir? Masanızdadır.”

CHP’li meclis üyesi Zeynep Babacan ise kürsüde konuşan Karabak’ın sözlerine itiraz etti.

Tartışmaya, AKP’li meclis üyesi Mehmet Can Erdündar da katılınca oturumu yöneten Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç araya girdi. Çıkan olaylar sırasında AKP’li Meclis Üyesi Mehmet Can Erdündar, Başkan Ali Kılıç’a “terbiyesiz, ahlaksız” dedi.

Kılıç, Erdündar’dan özür dilemesini istedi ve “Ya özür dilersin ya da bu meclisten çıkartırım” ifadesini kullandı. Özür dilemeyi reddeden Erdündar, sözlü sataşmaya devam edince toplantıdaki gerginlik tırmandı. Gerginliğin yatışması için oturuma kısa bir süre ara verildi. Aradan sonra AKP’li meclis üyeleri oturuma katılmadı.

KILIÇ: KİM TERÖR ÖRGÜTLERİYLE DİRSEK TEMASINA GİRİYORSA ALLAH BELASINI VERSİN

Maltepe Belediye Meclisi'nin AKP’li üyeleri tarafından CHP’ye yönelik terör ithamlarına Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç meclis kürsüsünden şunları söyledi:

"CHP’yi direkt hedef alan, Cumhuriyet'i kuran bir partiyi direkt hedef alan ithamı kabul etmiyorum. Bu ülkede PKK dahil kim terör örgütleriyle dirsek temasına giriyorsa Allah belasını versin. Oslo’yla görüşmeyi kim yaptı? Çadır mahkemelerini kim kurdı? Devlet, müebbet hapis almış terör örgütünün mektubunu canlı yayında yayınlatmaz. Gaffar Okkan’ın katilleriyle aynı masaya oturmaz. ”

Anka Haber Ajansı