Maltepe'de Taciz İddiası: 2 Yaralı

Maltepe'de Taciz İddiası: 2 Yaralı

MALTEPE'de 15 yaşındaki çocuğun yaşı küçük çocukları taciz ettiği iddiası üzerine aileler arasında çıkan tartışmada iki kişi silahla vurularak yaralandı.

Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ/ İSTANBUL, (DHA)-MALTEPE'de 15 yaşındaki çocuğun yaşı küçük çocukları taciz ettiği iddiası üzerine aileler arasında çıkan tartışmada iki kişi silahla vurularak yaralandı.

Olay saat 18.00 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir marketin sahibinin 15 yaşındaki oğlunun, geçtiğimiz günlerde yaşı küçük 4 erkek çocuğunu taciz ettiği iddia edildi. Çocukların durumu ailelerine anlatması üzerine bir çocuğun ailesi markete geldi. Çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Market sahipleri gelen kişilere silahla ateş etti. Yaralanan Nurullah Darıca ve Yücel Işıtan marketten çıkarak bir mescidin girişine sığındı, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye götürülürken, polis olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili çalışmalar sürüyor. (DHA)

Maltepe'de Taciz İddiası: 2 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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