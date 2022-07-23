Maltepe'de Zincirleme Kaza: 2 Kişi Yaralandı

Maltepe'de Zincirleme Kaza: 2 Kişi Yaralandı

MALTEPE D-100 Karayolu'nda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Murat SOLAK / İSTANBUL, (DHA)- MALTEPE D-100 Karayolu'nda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

D-100 Karayolu, Gülsuyu mevkiinde saat 15.30 sıralarında, Veysi Murat Durmaz yönetimindeki 16 DM 220 plakalı otomobilin bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Durmaz, kullandığı otomobille, 60 ABV 035 plakalı araca arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle yolda metrelerce savrulan Durmaz yönetimindeki otomobil, 41 AE 460 plakalı araca çarparak durabildi. Zincirleme kazada 60 ABV 220 plakalı otomobilde bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı 2 kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

(FOTOĞRAF)

Maltepe'de Zincirleme Kaza: 2 Kişi Yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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