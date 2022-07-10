Maltepe'de Zincirleme Kaza: 2 Yaralı
MALTEPE'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.
Murat KORKMAZ/İSTANBUL(DHA)-MALTEPE'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 08:15 sıralarında D-100 Karayolu Maltepe mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. İstanbul'da etkili olan sağanak yağmur sonrası D-100 Karayolu'nda 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi ambulans ile çevredeki hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası D-100 Karayolu Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Kaza yapan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı. (DHA)
(FOTOĞRAF)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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