Manavgat'ta Servis Midibüsü İle Kamyonet Çarpıştı: 5 Yaralı

Manavgat'ta Servis Midibüsü İle Kamyonet Çarpıştı: 5 Yaralı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, kırmızı ışık ihlali nedeniyle servis midibüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Ömer KARÇA/ MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, kırmızı ışık ihlali nedeniyle servis midibüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında D-400 karayolu Demirciler Kavşağında meydana geldi. Alanya'dan Antalya istikametine gitmekte olan Serhat Çoban yönetimindeki 42 BSG 62 plakalı otel servis midibüsü ile Demirciler Mahallesi'nden D-400 karayoluna çıkan Ersan Baş'ın 07 AFL 357 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada servis midibüsünde bulunan Ayşegül Sezgen ile kamyonette bulunan Ersan Baş, Hatice Baş, Esra Nazifoğlu ve Hazal Uslu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazanın kırmızı ışık ihlali nedeniyle meydana geldiği belirtilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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Manavgat'ta Servis Midibüsü İle Kamyonet Çarpıştı: 5 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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