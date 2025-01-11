Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek: "Basın Özgür Olmalı"

(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla düzenlenen programda, kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi ve gazetecilerin gününü kutladı.

Programda konuşan Zeyrek, gazetecilerin gününü kutlayarak, “Özgür basınımızla 365 gün birlikte olmayı ilke edindik ilk günden itibaren. Çünkü şunu biliyorum ki basın özgürlüğü ve özgür iradeyle vatandaşımıza aktardığı haberler aslında olmazsa olmaz olan bir olgudur.” dedi.

Göreve geldiği günden bu yana basının özgür olması gerektiğini söylediğini hatırlatan Zeyrek, “Basın özgür olmalı, özgür kalemler olmalısınız. Bunun ateşini Manisa'dan yakmak istiyorum ve her ayın ilk salı günü hep birlikte yaptığımız serbest mikrofonla da doğru haberleri, doğru kaynağından öğrenip kendi kalemlerimizle vatandaşlara aktarmak istedim. Sizden en büyük talebim ve isteğim bu oldu her zaman için" diye konuştu.

Basının özgür olmadığını, zor şartlarda ve ortamda çalıştığını bildiklerini aktaran Zeyrek, şunları kaydetti:

“Bu zorlukların artık son bulmasını istiyorum. Manisa basınımızın, tamamen özgür, hür iradesiyle mikrofonda her şeyi bana ve bugün de genel başkanımıza sormanızı istiyorum. Çünkü sizin kaleminiz vatandaşlarımızın size emanetidir. Bu emaneti en iyi şekilde kullanmak ve hür bir şekilde kaleme almanın, aydınlık yarınlara sunacağımız en büyük değer olduğunu düşünüyorum. Sizler merak etmelisiniz ki araştırmalısınız. Araştırmalısınız ki doğru haberi, doğru kaynağından en iyi şekilde Manisalı vatandaşlarıma aktarmalısınız. Bu yüzden ben sizlerden sadece ve sadece tek istediğim doğru haberi oluşturabilmek adına, bizlere her türlü soruyu sorun. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak tüm basın mensuplarımıza eşit ve adil bir şekilde destek vermeye devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Kimseyi ayrıştırmadan, ötekileştirmeden herkese biz aynı desteği verelim”

Anka Haber Ajansı