Manisa Milletvekili Kavaf, Deva Partisi'nden İstifa Etti

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf, DEVA Partisi'nden istifa etti. Kavaf, "Bugün itibarıyla DEVA Partisi’nden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunuyorum. Siyasi yolculuğuma, çatı grup ve çatı parti yapısının dışında, inandığım değerler ve hedefler doğrultusunda devam edeceğim" ifadesini kullandı.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kavaf, sosyal medya hesabından bugün yaptığı açıklama ile istifa ettiğini duyurdu. Kavaf, şunları kaydetti:

"Kurucusu olmaktan gurur duyduğum ve dört yıldır büyük bir özveriyle emek verdiğim DEVA Partisi’nin, kendi kimliğini koruyarak ve kendi potansiyelini kullanarak yoluna devam etmesi gerektiğine inanıyordum. Ancak, gelinen noktada parti yönetimi; çatı grup ve çatı parti organizasyonu içerisinde yer almaya karar verdi. Parti yönetiminin almış olduğu bu karar neticesinde ben de kendi adıma bir değerlendirme yapma gereği duydum. Çatı parti yapılanması sürecine zarar vermemek, herhangi bir spekülasyona yol açmamak ve yürütülen çalışmalara gölge düşürmemek adına, istifa kararımı çatı parti çalışmalarının olgunlaştığı bu döneme bırakmayı uygun gördüm. Bu tercihim, sürecin objektif ilerlemesine olan saygımın bir göstergesidir. Bugün itibarıyla DEVA Partisi’nden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunuyorum. Siyasi yolculuğuma, çatı grup ve çatı parti yapısının dışında, inandığım değerler ve hedefler doğrultusunda devam edeceğim. Bu süreçte DEVA Partisi’ne emek veren tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ediyor, ülkemizin demokrasi mücadelesine katkı sunan herkese başarılar diliyorum. Dostluğun ve ortak mücadele duygusunun her zaman baki kalacağına olan inancımı paylaşmak isterim."

Kavaf'ın istifasıyla DEVA Partisi'nin TBMM'deki sandalye sayısı 10'a düştü.

Anka Haber Ajansı