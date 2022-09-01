Manisa'da 10 Dönüm Orman Yandı

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde çıkan orman yangınında 10 dönüm alan zarar gördü.

Kula ilçesi Güvercinlik mevkisindeki ormanda, bugün saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 3 yangın söndürme helikopteri, 2 uçak, 12 arozöz, 2 dozer ve 4 su tankeri sevk edildi. Alevler, havadan ve karadan müdahaleyle 1,5 saatte güçlükle kontrol altına alındı. Yangında, ilk belirlemelere göre 10 dönüm alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı