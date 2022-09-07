Manisa'da Çıkan Orman Yangını 2 Saatte Kontrol Altına Alındı

Manisa'da Çıkan Orman Yangını 2 Saatte Kontrol Altına Alındı

MANİSA'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yaklaşık 2 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı.

Şevket YILMAZ/SOMA, (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yaklaşık 2 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı.

Soma ilçesi Adil Mahallesi civarındaki ormanda saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 3 yangın söndürme helikopteri, 2 yangın söndürme uçağı, 30 arazöz ve 4 su tankeri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, havadan ve karadan müdahaleyle 2 saatte kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangının çıkış nedeni ve zarar gören alanın tespiti için çalışma başlatıldı. (DHA)

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Manisa'da Çıkan Orman Yangını 2 Saatte Kontrol Altına Alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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