Manisa'da İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Manisa'da İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

MANİSA'nın Kula ilçesinde aynı yönde seyir halinde olan iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Hasan YİĞEN/ MANİSA (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde aynı yönde seyir halinde olan iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Araçlardan birinin tarlaya uçtuğu, birinin de refüje çarptığı kaza nedeniyle İzmir-Ankara D 300 karayolunda trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Körez kavşağı yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Uşak istikametine seyir halinde olan Tarkan Erkılıç (41) yönetimindeki 35 HVB 28 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan İsmail Arı (23) yönetimindeki 64 ABR 435 plakalı otomobille çarpıştı. İsmail Arı (23) kazayı yara almadan atlatırken, yolun sağ tarafında bulunan tarlaya savrulan diğer otomobilin sürücüsü Tarkan Erkılıç ve yanında bulunan Serkan Erkılıç yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolunda trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ile trafik normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Manisa'da İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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