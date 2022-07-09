Manisa'da İki Otomobil Çarpıştı: 3 Ölü, 2 Yaralı

Manisa'da İki Otomobil Çarpıştı: 3 Ölü, 2 Yaralı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Emre SAÇLI/ SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Gölmarmarma- Alaşehir karayolu Taytan kavşağında meydana geldi. Gölmarmara'dan Alaşehir yönüne ilerleyen Mustafa Kalfa (38) yönetimindeki 35 DPG 935 plakalı otomobil, kavşaktan Taytan Mahallesi'ne dönmek isteyen, Raif Demirel'in (64) kullandığı 35 DOK 93 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobillerdeki Hüseyin Varol (59) ile Mustafa Kama'nın (69) kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlenirken, yaralanan sürücüler Raif Demirel, Mustafa Kalfa ve Merve Kalfa (37) ise hastaneye kaldırıldı. Hasteneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Raif Demirel de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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Manisa'da İki Otomobil Çarpıştı: 3 Ölü, 2 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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