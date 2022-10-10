Manisa'da Kamyonet Ve Motosiklet Çarpıştı; Baba Yaralandı, Oğlu Öldü

Manisa'da Kamyonet Ve Motosiklet Çarpıştı; Baba Yaralandı, Oğlu Öldü

MANİSA'da, kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü Ferdi Badan (35) yaşamını yitirirken, arkasında oturan babası Devran Badan (65) yaralandı.

Doğan ÇİZMECİ/ MANİSA, (DHA)- MANİSA'da, kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü Ferdi Badan (35) yaşamını yitirirken, arkasında oturan babası Devran Badan (65) yaralandı. Boş sulama kanalına uçan kamyonetin sürücüsü Yılmaz Seven (40) ise kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında, Turgutlu ilçesinin kırsal Musulcalı Mahallesi Maden Köprüsü kavşağında meydana geldi. İzzettin'den Musulcalı yönüne giden Yılmaz Seven yönetimindeki 45 UA 499 plakalı kamyonet ile Musulcalı'dan ova yoluna dönüş yapmak isteyen Ferdi Badan'ın kullandığı 45 ZC 0622 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet, boş sulama kanalına uçtu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde, motosikletin sürücüsü Ferdi Badan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Arkada oturan ve yaralanan baba Devran Badan ise sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ve savcının incelemelerinin ardından Ferdi Badan'ın cansız bedeni, Turgutlu Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazada yara almayan kamyonetin sürücüsü Yılmaz Seven ise gözaltına alındı. Ferdi Badan'ın, evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Manisa'da Kamyonet Ve Motosiklet Çarpıştı; Baba Yaralandı, Oğlu Öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
7 Yaşındaki Gönül, Araç Çarpmasıyla Ağır Yaralandı
7 Yaşındaki Gönül, Araç Çarpmasıyla Ağır Yaralandı
Yavuz Sultan Selim Köprüsü Girişinde Zincirleme Kaza: 5 Yaralı
Yavuz Sultan Selim Köprüsü Girişinde Zincirleme Kaza: 5 Yaralı
Eniştesini Sokak Ortasında Öldürmüştü; Bıçaklama Anı Kamerada
Eniştesini Sokak Ortasında Öldürmüştü; Bıçaklama Anı Kamerada
Kamyonet Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı
Kamyonet Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı
Eymen'in Katillerinin Cezası, İstinafta Onandı
Eymen'in Katillerinin Cezası, İstinafta Onandı
Manisa'da Lastiği Patlayan Süt Kamyoneti Devrildi; Şoför Yaralı
Manisa'da Lastiği Patlayan Süt Kamyoneti Devrildi; Şoför Yaralı
25 Kişinin Öldüğü Tren Kazasında Yakalama Kararı Verilen Karasu, Tutuklandı
25 Kişinin Öldüğü Tren Kazasında Yakalama Kararı Verilen Karasu, Tutuklandı