Manisa’da Kuzenlerin 'arazi' Kavgası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Manisa’da Kuzenlerin 'arazi' Kavgası: 1 Ölü, 1 Yaralı

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde A.S. (33), arazi anlaşmazlığı kavgasında kuzenleri Alper S. (27) ve Mert Salih S.'ye (32) tabancayla ateş etti.

Vehbi SARIHAN/ MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde A.S. (33), arazi anlaşmazlığı kavgasında kuzenleri Alper S. (27) ve Mert Salih S.'ye (32) tabancayla ateş etti. Mert Salih S., ağır yaralanırken, Alper S. de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. A.S., jandarmaya teslim oldu.

Olay, saat 02.30 sıralarında, Sarıgöl'e bağlı Bahadırlar Mahallesi'nde meydana geldi. A.S. ile amca çocukları Alper S. ve Mert Salih S. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından A.S., yanındaki tabancayla kuzenlerine ateş edip, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Mert Salih S., jandarmaya kendilerini vuranın, amcasının oğlu A.S. olduğunu söyledi. Alper S. ve Mert Salih S., Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Alper S., yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Mert Salih S. ise Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Mert Salih S.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. A.S. de olaydan saatler sonra İlçe Jandarma Komutanlığı'na gelerek teslim oldu. Şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Manisa’da Kuzenlerin 'arazi' Kavgası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Kapısı Açılan Kamyonetten Düşüp Yaralandı
Kapısı Açılan Kamyonetten Düşüp Yaralandı
Denizli'de Tur Otobüsü Takla Attı: 41 Yaralı (2)
Denizli'de Tur Otobüsü Takla Attı: 41 Yaralı (2)
Datça'daki Orman Yangınında 2'nci Gün; Kontrol Altına Alındı (5)
Datça'daki Orman Yangınında 2'nci Gün; Kontrol Altına Alındı (5)
Kuyumcuyu 2,5 Milyon Tl Alacağı İçin Öldürmüş
Kuyumcuyu 2,5 Milyon Tl Alacağı İçin Öldürmüş
Kütahya'da Orman Yangını
Kütahya'da Orman Yangını
Datça'daki Orman Yangınında 2'nci Gün (3)
Datça'daki Orman Yangınında 2'nci Gün (3)
Dinamit Yüklü Kamyonet, Otomobile Çarptı: 1 Yaralı
Dinamit Yüklü Kamyonet, Otomobile Çarptı: 1 Yaralı