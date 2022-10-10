Manisa'da Lastiği Patlayan Süt Kamyoneti Devrildi; Şoför Yaralı

Manisa'da Lastiği Patlayan Süt Kamyoneti Devrildi; Şoför Yaralı

MANİSA'da, lastiğin patlamasıyla kontrolden çıkan süt toplama kamyoneti, trafik işaret levhalarına çarpıp, devrildi.

Hasan YİĞEN/ MANİSA, (DHA)- MANİSA'da, lastiğin patlamasıyla kontrolden çıkan süt toplama kamyoneti, trafik işaret levhalarına çarpıp, devrildi. Araçta sıkışan şoför Yüksel Ülkü, itfaiye ekiplerince yaralı kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında, Kula ilçesi İzmir- Ankara yolu Körez kavşağı yakınlarında meydana geldi. Uşak'tan İzmir yönüne giden Yüksel Ülkü'nün kullandığı 34 NU 675 plakalı süt toplama kamyoneti, lastiğin patlaması sonucu kontrolden çıkıp, yolun sağ tarafındaki trafik işaret levhalarına çarparak devrildi. Araçta sıkışan kamyonet şoförü Ülkü, çevredekilerin ihbarıyla gelen itfaiye ekiplerince yaralı kurtarıldı. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan ve ambulansla götürüldüğü Kula Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Yüksel Ülkü'nün sağlık durumunun iyi olduğu, öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Manisa'da Lastiği Patlayan Süt Kamyoneti Devrildi; Şoför Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
7 Yaşındaki Gönül, Araç Çarpmasıyla Ağır Yaralandı
7 Yaşındaki Gönül, Araç Çarpmasıyla Ağır Yaralandı
Yavuz Sultan Selim Köprüsü Girişinde Zincirleme Kaza: 5 Yaralı
Yavuz Sultan Selim Köprüsü Girişinde Zincirleme Kaza: 5 Yaralı
Eniştesini Sokak Ortasında Öldürmüştü; Bıçaklama Anı Kamerada
Eniştesini Sokak Ortasında Öldürmüştü; Bıçaklama Anı Kamerada
Kamyonet Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı
Kamyonet Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı
Manisa'da Kamyonet Ve Motosiklet Çarpıştı; Baba Yaralandı, Oğlu Öldü
Manisa'da Kamyonet Ve Motosiklet Çarpıştı; Baba Yaralandı, Oğlu Öldü
Eymen'in Katillerinin Cezası, İstinafta Onandı
Eymen'in Katillerinin Cezası, İstinafta Onandı
25 Kişinin Öldüğü Tren Kazasında Yakalama Kararı Verilen Karasu, Tutuklandı
25 Kişinin Öldüğü Tren Kazasında Yakalama Kararı Verilen Karasu, Tutuklandı