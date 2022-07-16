Manisa'da Orman Yangını (1)

Manisa'da Orman Yangını (1)

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde orman yangını çıktı, Ekipler, havadan ve karadan yangına müdahale ediyor.

Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Akhisar ilçesinde orman yangını çıktı, Ekipler, havadan ve karadan yangına müdahale ediyor.

Akhisar'ın kırsal Kocakağan Mahallesi'ndeki ormanda, saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede rüzgarında etkisiyle yayıldı. Yangını fark eden çevredekilerin ihbarıyla bölgeye 4 söndürme helikopteri, 10 arazöz, çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, ekiplere köylüler de destek veriyor. (DHA)

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Manisa'da Orman Yangını (1)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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