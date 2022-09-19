Manisa'da Orman Yangını (1)

Manisa'da Orman Yangını (1)

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Serkan ÖZDEMİR/AKHİSAR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Akhisar ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Akhisar ilçesine bağlı Gökçeahmet Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeden yükselen dumanları gören çevredekiler durumu Orman İşletme Şefliği ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 6 helikopter, 2 uçak, 16 arazöz ve 4 su tankeri ile ekipler sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Manisa'da Orman Yangını (1)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Restoranda Bıçaklı Kavga: 2 Ölü, 1 Yaralı
Restoranda Bıçaklı Kavga: 2 Ölü, 1 Yaralı
Rus Turistin Çekiçle Saldırdığı Babasından Sonra Annesi De Öldü; Çifte Cinayeti Görüntülemiş (3)
Rus Turistin Çekiçle Saldırdığı Babasından Sonra Annesi De Öldü; Çifte Cinayeti Görüntülemiş (3)
2 Motosikletin Çarpıştığı Kazada Sürücüler Yaralandı; O Anlar Kamerada
2 Motosikletin Çarpıştığı Kazada Sürücüler Yaralandı; O Anlar Kamerada
Alanya'da Orman Yangını; 3 Saatte Söndürüldü
Alanya'da Orman Yangını; 3 Saatte Söndürüldü
Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 3 Yaralı
Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 3 Yaralı
Üniversite Yurduna Kayıttan Dönen Aysun İle Ağabeyi Öldü, Anneleri Yaralı
Üniversite Yurduna Kayıttan Dönen Aysun İle Ağabeyi Öldü, Anneleri Yaralı
Büyükçekmece'de İş Arkadaşını Öldürdü
Büyükçekmece'de İş Arkadaşını Öldürdü
Kayseri'de Restoran Sahibini Öldüren Şüpheli Yakalandı
Kayseri'de Restoran Sahibini Öldüren Şüpheli Yakalandı