Manisa'da Orman Yangını

Manisa'da Orman Yangını

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangını, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle 45 dakikada kontrol altına aldı.

Doğan ÇİZMECİ/ MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangını, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle 45 dakikada kontrol altına aldı.

Turgutlu ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Spil Dağı Milli Parkı yolundaki ormanda, saat 14.30 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Manisa Orman İşletme Şefliği ekipleri, yangına 12 arazöz, 4 su tankeri ve 1 yangın söndürme helikopteri ile müdahale etti. Yangın, 45 dakika içinde kontrol altına aldı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. (DHA)

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Manisa'da Orman Yangını

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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