Manisa'da Orman Yangını (2)

Manisa'da Orman Yangını (2)

ALEVLER GENİŞ BİR ALANDA DAĞINIK İLERLİYORManisa'nın Gördes ilçesinin kırsal Karayağcı Mahallesi'ndeki orman yangını, geniş bir alanda dağınık olarak ilerliyor. Alevlere 2'si Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nden gönderilen toplam 8 uçak,...

ALEVLER GENİŞ BİR ALANDA DAĞINIK İLERLİYOR

Manisa'nın Gördes ilçesinin kırsal Karayağcı Mahallesi'ndeki orman yangını, geniş bir alanda dağınık olarak ilerliyor. Alevlere 2'si Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nden gönderilen toplam 8 uçak, 9 helikopter, 49 arazöz, 7 su tankeri, 6 dozer ve 5 yer ekibiyle müdahalede bulunuluyor. Bölgedeki yerleşim yerleri ise alevlerin ilerlemesi ihtimaliyle itfaiye ekipleri tarafından tedbir amacıyla korunuyor. (DHA)

Ersan ERDOĞAN/ GÖRDES (Manisa), (DHA)

FOTOĞRAFLI

Manisa'da Orman Yangını (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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