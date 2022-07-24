Manisa’da Orman Yangını (2)

Akhisar'ın kırsal Hasköy Mahallesi'ndeki otluk bölgede, henüz belirlenemeyen nedenle bugün saat 17.30 sıralarında yangın çıktı.

GECE GÖRÜŞLÜ YANGIN SÖNDÜRME HELİKOPTERİ ÇALIŞMALARA DESTEK VERİYOR

Akhisar'ın kırsal Hasköy Mahallesi'ndeki otluk bölgede, henüz belirlenemeyen nedenle bugün saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede rüzgarın da etkisiyle tarım arazisi ve ormana sıçradı. Yangını fark edenlerin ihbarıyla bölgeye 11 yangın söndürme helikopteri, 4 yangın söndürme uçağı, 40 arazöz, 1 komando timi, 4 TOMA, 9 asayiş timi, 2 trafik timi, 15 su tankeri ile havadan ve karadan müdahale edildi. Kara ekiplerinin yanı sıra havanın kararmasının ardından gece görüşlü yangın söndürme helikopterleriyle de havadan müdahale sürüyor.

8 EV YANDI, 40 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Hasköy Mahallesi'nde başlayan, Şehitler ve Durasıl Mahalleri'ne de sıçrayan yangında 8 ev zarar gördü. Toplamda 20 ev boşaltılırken, evlerde yaşayan 40 kişinin tahliyesi gerçekleştirildi. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında 5 saat içerisinde 50 hektarlık ormanın zarar gördüğü belirtildi. (DHA)

Ersan ERDOĞAN- Serkan ÖZDEMİR/MANİSA, (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı