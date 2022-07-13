Manisa'da Orman Yangını; 2 Hektardaki Kızılçam Yandı
MANİSA'nın Demirci ilçesinde çıkan yangında 2 hektar kızılçam ormanı zarar gördü.
Emre SAÇLI/ MANİSA, (DHA)-MANİSA'nın Demirci ilçesinde çıkan yangında 2 hektar kızılçam ormanı zarar gördü.
Demirci ilçesinin kırsal Yiğitler ve Serçeler Mahallesi arasında bulunan Ördekli mevkindeki ormanda, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeye 2 söndürme helikopteri, 5 arazöz, çok sayıda orman işçisi ile Manisa Büyükşehir ve Demirci itfaiye grupları sevk edildi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle 1 saatte güçlükle söndürüldü. Yangında ilk belirlemelere göre 2 hektar kızılçam ormanı zarar gördü. Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)
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Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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