Manisa’da Orman Yangını (3)

Manisa’da Orman Yangını (3)

Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangını ile mücadelede 7'inci saat geride kalırken, alevler kısmen kontrol altına alındı.

YANGININ DURUMU İYİYE GİDİYOR

Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangını ile mücadelede 7'inci saat geride kalırken, alevler kısmen kontrol altına alındı. Manisa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada Çaltıçukur Mahallesi'ndeki metruk durumdaki 7 ev ve 1 okulun yangında zarar gördüğü, 40 kişi, 200 küçükbaş ve 85 büyükbaş hayvanın güvenli bölgeye tahliye edildiği belirtildi.

Öte yandan yangına 2'si gece görüşlü 12 yangın söndürme helikopteri, 9 yangın söndürme uçağı, 52 arazöz, 15 su tankeri, 26 itfaiye ekibi, 10 dozer, 10 su ikmal aracı, 4 TOMA, 2 ilk müdahale aracı, 10 dozer, 30 itfaiye personeli, 200 orman işçisi, 1 komando timi, Akhisar jandarma asayiş timi ile müdahale sürüyor.

Ersan ERDOĞAN - Serkan ÖZDEMİR/MANİSA, (DHA)

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Manisa’da Orman Yangını (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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