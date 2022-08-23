Manisa'da Orman Yangını; 5 Dönüm Alan Zarar Gördü

Manisa'da Orman Yangını; 5 Dönüm Alan Zarar Gördü

MANİSA'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangınında 5 dönüm alan zarar gördü.

Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangınında 5 dönüm alan zarar gördü.

Soma'nın kırsal Dereköy Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeye 1 yangın söndürme helikopteri, 5 arazöz, 2 su tankeri, çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale eden ekipler, yarım saatlik çalışmayla yangını kontrol altına alarak söndürdü.

İlk belirlemelere göre 5 dönüm alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)

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Manisa'da Orman Yangını; 5 Dönüm Alan Zarar Gördü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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