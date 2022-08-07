Manisa'da, Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Ağır Yaralandı

Hasan YİĞEN/ KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde, kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü Rıdvan Dinç, araçta sıkışarak ağır yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında İzmir- Ankara karayolu Yurtbaşı Mahallesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Uşak istikametine seyir halinde olan Rıdvan Dinç yönetimindeki 06 CCD 549 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçerek takla attı. Sürücü otomobilde sıkışırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışarak ağır yaralanan Dinç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan Rıdvan Dinç, Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı