Manisalılar 'Ekrem İmamoğlu'nun elinde köfte yiyor'! Benzerliğin böylesi...

Manisa'da köftecilik yapan bir vatandaşın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'na benzerliği sosyal medyada viral oldu. İmamoğlu, o paylaşımı beğendi.

Bir sosyal medya kullanıcısı, Manisa’da köftecilik yapan bir vatandaşın fotoğrafını paylaşıp “Ekrem başkanın elinden köfte yedik” yazdı. Köftecinin İmamoğlu’na olan benzerliği görenleri şaşırtırken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da söz konusu fotoğrafı beğendi.

Son dönemlerde hakkında verilen hapis cezası ile adından söz ettiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu kez farklı bir konu ile gündeme geldi.

Şaşırtan Benzerlik

Bir sosyal medya kullanıcısı, Twitter’da İmamoğlu’na benzeyen bir köftecinin fotoğrafını paylaşarak “Manisa’da Ekrem başkanın ellerinden köfte yedim” ifadelerini kullandı. Paylaşımı gören diğer kullanıcılar da fotoğrafta yer alan kişinin İmamoğlu’na olan benzerliğine hayret etti.

İmamoğlu da Beğendi

Söz konusu paylaşım kısa sürede onlarca beğeni ve yorum aldı. Sosyal medyada gündem olan paylaşımın ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu tweet’i beğendi.

Kaynak: gazetekolektif.com