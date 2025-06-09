Manisa’nın Genç Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’ten 65 Saat Sonra Acı Haber Geldi

Evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmasının ardından tedavi gördüğü hastanede 3 günlük yaşam mücadelesini kaybeden 48 yaşındaki Ferdi Zeyrek’in vefatı, Manisa halkını da yasa boğdu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, “aklımın ve kalbimin yarısını kaybettim” dediği Zeyrek’in vefatı nedeniyle Manisalılar, “7’den 7’e herkesin gönlünü fethetti”, “Kalbi yüzüne yansımış, çok iyi bir insanı kaybettik”, “Türkiye için büyük bir kayıp” sözleriyle duygularını dile getirdi.

(ANKARA) – Evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmasının ardından tedavi gördüğü hastanede 3 günlük yaşam mücadelesini kaybeden 48 yaşındaki Ferdi Zeyrek’in vefatı, Manisa halkını da yasa boğdu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, “aklımın ve kalbimin yarısını kaybettim” dediği Zeyrek’in vefatı nedeniyle Manisalılar, “7’den 7’e herkesin gönlünü fethetti”, “Kalbi yüzüne yansımış, çok iyi bir insanı kaybettik”, “Türkiye için büyük bir kayıp” sözleriyle duygularını dile getirdi.

Evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmasının ardından tedavi gördüğü hastanede 3 günlük yaşam mücadelesini kaybeden 48 yaşındaki Ferdi Zeyrek’in vefatı, Manisa halkının yanı sıra Türkiye genelinde üzüntüyle karşılandı.

Manisa’nın genç belediye başkanı 48 yaşındaki mimar Ferdi Zeyrek, evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmasının ardından tedavi gördüğü hastanede 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, “aklımın ve kalbimin yarısını kaybettim” diyerek üzüntülerini dile getirdiği Ferdi Zeyrek’in vefatı, ailesi, yakınları, CHP teşkilatının yanı sıra Manisa halkını da yasa boğdu.

Hastane bahçesinde bekleyişlerini sürdüren Manisalılar, “7’den 7’e herkesin gönlünü fethetti”, “Herkeste cep telefonu vardı”, “Hepimizin yardımına koştu”, “Kalbi yüzüne yansımış, çok iyi bir insanı kaybettik”, “Kısa sürede gönüllerde taht kurdu, tez zamanda da kaybettik”, “Türkiye için büyük bir kayıp” sözleriyle duygularını dile getirdi.

Manisa’da tarihi bir başarıyla başkan seçilmişti

Ferdi Zeyrek, 31 Mart 2024’teki yerel seçimlerde tarihi bir başarıyla Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Manisa’da yüzde 60’tan fazla seçmenin oyunu alarak CHP’nin birinci parti çıkmasını sağlayan Ferdi Zeyrek’in bu başarısına ilişkin, “kentte 74 yıl sonra bir ilk” yorumları yapıldı.

Görev yaptığı bir yılı aşkın süreçte Manisalıların büyük sevgisini kazanan Başkan Zeyrek’in yaralanmasının ardından kaldırıldığı hastanede 6 Haziran’dan bu yana umutlu bekleyişlerin sürdüren Manisalıların, acı haberin duyulmasının ardından gözyaşlarına boğuldukları görüldü. Evli ve üç kız babası Başkan Zeyrek, kentte çocukların, engellilerin, yaşlıların, esnafın, çiftçinin umudu olmuştu.

Kaza geçirdiği günün sabahı şehitlikteydi

Başkan Ferdi Zeyrek, elektrik akımına kapıldığı günün sabahında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile şehitliği ziyaret etmişti.

Zeyrek, 6 Haziran tarihli sosyal medya paylaşımında, “Vatan size minnettar… Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile birlikte şehitlerimizi ebedi istirahatgahlarında ziyaret ettik. Cennet vatanımız için canından geçen tüm aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz'" ifadelerini kullanmıştı.

Zeyrek, aynı gün, bayramını kutladığı engelli bir çocuğa bayram hediyesi olarak tekerlekli sandalye götürmüştü. Zeyrek, paylaşımında, "'Manisa’mızın evladı Ali’yi ziyaret ederek bayramını kutladık. Bir çocuğun yüzündeki gülümsemeyi dünyadaki hiçbir şeyle değişmeyiz. Manisa’daki tüm çocuklar gülsün diye buradayız, çalışıyoruz" demişti.

Ferdi Zeyrek, Kurban Bayramı’nın ikinci günü, 6 Haziran akşam saatlerinde, Keçiliköy Mahallesi’ndeki evinin bahçesindeki havuzda oluşan arıza nedeniyle makine dairesindeki elektrik panosunu kontrol etmek istedi ve o sırada elektrik akımına kapıldı. Zeyrek, ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri tarafından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

Anka Haber Ajansı