Mansur Yavaş: "Demokrasiye, Adalete Ve Hukuka İnanan Herkesi Dayanışma Sandığına Davet Ediyorum"

Mansur Yavaş: "Demokrasiye, Adalete Ve Hukuka İnanan Herkesi Dayanışma Sandığına Davet Ediyorum"

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Yarın sandık başındayız. Ben bir CHP üyesi olarak oyumu Milli İrade Sandığına atacağım. Demokrasiye, adalete ve hukuka inanan herkesi de Dayanışma Sandığına davet ediyorum" dedi.

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Yarın sandık başındayız. Ben bir CHP üyesi olarak oyumu Milli İrade Sandığına atacağım. Demokrasiye, adalete ve hukuka inanan herkesi de Dayanışma Sandığına davet ediyorum" dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından, CHP'nin yarın yapılacak ön seçim için vatandaşlara çağrıda bulundu. Yavaş, "Yarın sandık başındayız. Ben bir CHP üyesi olarak oyumu Milli İrade Sandığına atacağım. Demokrasiye, adalete ve hukuka inanan herkesi de Dayanışma Sandığına davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Anka Haber Ajansı

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