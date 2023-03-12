Mansur Yavaş: Deprem Bölgelerini En Kısa Sürede Kalkındırmak İçin Birlik İçerisinde Çalışıyoruz

Mansur Yavaş: Deprem Bölgelerini En Kısa Sürede Kalkındırmak İçin Birlik İçerisinde Çalışıyoruz

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, “Kahramanmaraş Deprem Koordinasyon Merkezi’mizde, Genel Başkan’ımız Sayın Meral Akşener ile birlikte çalışmalarımızı değerlendirdik. Deprem bölgelerini en kısa sürede kalkındırmak ve eski huzurlu günlerine kavuşturmak için birlik içerisinde çalışıyoruz” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, “Kahramanmaraş Deprem Koordinasyon Merkezi’mizde, Genel Başkan’ımız Sayın Meral Akşener ile birlikte çalışmalarımızı değerlendirdik. Deprem bölgelerini en kısa sürede kalkındırmak ve eski huzurlu günlerine kavuşturmak için birlik içerisinde çalışıyoruz” dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, bugün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Kahramanmaraş'ta oluşturduğu Deprem Koordinasyon Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Yavaş, incelemenin ardından sosyal medya hesabında şu paylaşımı yaptı:

“Kahramanmaraş Deprem Koordinasyon Merkezi’mizde, Genel Başkan’ımız Sayın Meral Akşener ile birlikte çalışmalarımızı değerlendirdik. Deprem bölgelerini en kısa sürede kalkındırmak ve eski huzurlu günlerine kavuşturmak için birlik içerisinde çalışıyoruz.”

Anka Haber Ajansı

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