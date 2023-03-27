Mansur Yavaş: Gençlerimiz İçin En Büyük Dileğimiz, Özgür Ve İyi Bir Gelecek. Bunu Birlikte Başaracağız

Mansur Yavaş: Gençlerimiz İçin En Büyük Dileğimiz, Özgür Ve İyi Bir Gelecek. Bunu Birlikte Başaracağız

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le birlikte katıldığı ‘Katılımın Yüzü, Gençliğin Sözü’ etkinliğine ilişkin, “Gençlerimiz için en büyük dileğimiz, özgür ve iyi bir gelecek. Bunu birlikte başaracağız” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le birlikte katıldığı ‘Katılımın Yüzü, Gençliğin Sözü’ etkinliğine ilişkin, “Gençlerimiz için en büyük dileğimiz, özgür ve iyi bir gelecek. Bunu birlikte başaracağız” dedi.

Meral Akşener ve Mansur Yavaş, dün akşam ‘Katılımın Yüzü, Gençliğin Sözü’ etkinliğinde gençlerle buluştu. Yavaş, buluşmadan görüntüler içeren bir videoyu bugün sosyal medya hesabında paylaştı. Yavaş, paylaşımında şunları kaydetti:

“Katılımın Yüzü, Gençliğin Sözü etkinliğimize İYİ Parti Genel Başkanı’mız Sayın Meral Akşener de eşlik etti. Birlikte geleceğimizin mimarlarını dinledik. Gençlerimiz için en büyük dileğimiz, özgür ve iyi bir gelecek. Bunu birlikte başaracağız.”

Anka Haber Ajansı

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