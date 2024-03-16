Mansur Yavaş: ''Halkın Karşısına Çıkıp Oy İsteyecek Yüzü Olmayanlar Bu Tür Oyunlara Başvuruyor''

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı ve CHP'nin adayı Mansur Yavaş, Ankara'da DEM Parti'ye ait olduğu ileri sürülen sahte afişlerle ilgili olarak, "Halkın karşısına çıkıp onlardan oy isteyecek yüzü olmayanlar bu tür oyunlara başvuruyorlar. Bunu yapanları da Allah'a havale ediyoruz, seçmene havale ediyoruz" ifadelerini kullandı. Mansur Yavaş'ın İletişim Ofisinden yapılan açıklamada da ''AK Partili Bala Belediye Başkanı’nın DEM Parti ile anlaştıkları itirafının ardından Ankara’nın çeşitli yerlerine kim

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı ve CHP'nin adayı Mansur Yavaş, Ankara'da DEM Parti'ye ait olduğu ileri sürülen sahte afişlerle ilgili olarak, "Halkın karşısına çıkıp onlardan oy isteyecek yüzü olmayanlar bu tür oyunlara başvuruyorlar. Bunu yapanları da Allah'a havale ediyoruz, seçmene havale ediyoruz" ifadelerini kullandı. Mansur Yavaş'ın İletişim Ofisinden yapılan açıklamada da "'AK Partili Bala Belediye Başkanı’nın DEM Parti ile anlaştıkları itirafının ardından Ankara’nın çeşitli yerlerine kimliği belirsiz kişilerce iftira afişleri asılmaya başlandı. Sahte afişler hakkında suç duyurusunda bulunulacak olup vatandaşlarımızın da sahte afişlerin görüldüğü yerde polis karakollarına başvurmalarını ve teslim etmelerini rica ederiz'" denildi. AKP'nin adayı Turgut Altınok'un malvarlığını açıklamasını değerlendiren Yavaş,"Yorumunu halk yapacak, benim değerlendirme gibi bir lüksüm yok. Ben bütün kamu idarecilerinin mal beyanlarını açıklaması gerektiğini söyledim sadece, olması gereken budur. Oldu, çok da zor değilmiş" dedi.

Mansur Yavaş, Yenimahalle'deki seçim çalışması öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yavaş, AKP'nin Ankara büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok'un mal varlığını açıklamasına ilişkin bir soruya, "Yorumunu halk yapacak, benim değerlendirme gibi bir lüksüm yok. Ben bütün kamu idarecilerinin mal beyanlarını açıklaması gerektiğini söyledim sadece, olması gereken budur. Oldu, çok da zor değilmiş" ifadeleriyle yanıtladı. Gazetecinin, "Babadan, atadan" diye devam etmesi üzerine Yavaş, "Onların yorumunu yapmak bana düşmez, vatandaş değerlendirir" dedi.

DEM Parti'ye ait olduğu ileri sürülen sahte "Mansur Yavaş'a destek" afişlerinin sorulması üzerine Yavaş, "2014-2019 seçimlerinde hep bunlarla uğraştık. Seçimi kaybedeceklerini anlayınca böyle sahtekarlıklara başvuruyorlar. Çünkü halkın karşısına çıkıp onlardan oy isteyecek yüzü olmayanlar bu tür oyunlara başvuruyorlar. Bunu yapanları da Allah'a havale ediyoruz, seçmene havale ediyoruz. Bunlarla seçim falan kazanamazlar. Allah'ın izniyle açık ara kazanacağız" ifadelerini kullandı. Yavaş, bu konuda herhangi bir yasal adım atıp atmayacaklarına ilişkin soruya, "Tabii, biz gördüklerimizi savcılığa vereceğiz, bu afişi yapanlar ve basanlar hakkında" yanıtını verdi.

''SAHTE AFİŞLER İÇİN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ''

Öte yandan, konuya ilişkin olarak Mansur Yavaş'ın İletişim Ofisinden yapılan açıklamada da "'AK Partili Bala Belediye Başkanı’nın DEM Parti ile anlaştıkları itirafının ardından Ankara’nın çeşitli yerlerine kimliği belirsiz kişilerce iftira afişleri asılmaya başlandı. Sahte afişler hakkında suç duyurusunda bulunulacak olup vatandaşlarımızın da sahte afişlerin görüldüğü yerde polis karakollarına başvurmalarını ve teslim etmelerini rica ederiz'" denildi.

Anka Haber Ajansı