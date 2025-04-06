Mansur Yavaş: "İnşallah Önümüzdeki Kurultayda Ekrem İmamoğlu'nu Kendine Ayrılan Koltukta Görürüz"

Mansur Yavaş: "İnşallah Önümüzdeki Kurultayda Ekrem İmamoğlu'nu Kendine Ayrılan Koltukta Görürüz"

CHP'nin 21’inci Olağanüstü Kurultayı’nda ANKA Haber Ajansı’na konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoplu için ayrılan koltuğu kastederek, “İnşallah önümüzdeki kurultayda orada görürüz kendisini” dedi.

Haber: İleyda ÖZMEN - Kamera: Eylem Ladin DEĞER

(ANKARA) - CHP'nin 21’inci Olağanüstü Kurultayı’nda ANKA Haber Ajansı’na konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için ayrılan koltuğu kastederek, “İnşallah önümüzdeki kurultayda orada görürüz kendisini” dedi.

CHP'nin 21’inci Olağanüstü Kurultayı "'İrade Milletindir'" temasıyla saat 10.00'da Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde toplandı.

Burada ANKA Haber Ajansı’na konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kurultay hakkında “Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah güzel olacak” dedi.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğu nedeniyle temsili koltuk ayrılması sorulan Yavaş, "İnşallah önümüzdeki kurultayda orada görürüz kendisini" dedi.

Anka Haber Ajansı

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