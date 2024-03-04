Mansur Yavaş Keklikpınarı Pazarı'nda Esnaf Ve Vatandaşlar İle Buluştu

Mansur Yavaş Keklikpınarı Pazarı'nda Esnaf Ve Vatandaşlar İle Buluştu

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, bugün Dikmen Keklikpınarı Pazarı'nı ziyaret etti. CHP Çankaya Belediye Başkan Adayı Hüseyin Can Güner ile pazarda esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Yavaş, tezgahları tek tek gezdi.

HABER: ZEYNEP BOZUKLU KAMERA: DURSUN ALKAYA

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, bugün Dikmen Keklikpınarı Pazarı'nı ziyaret etti. CHP Çankaya Belediye Başkan Adayı Hüseyin Can Güner ile pazarda esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Yavaş, tezgahları tek tek gezdi.

31 Mart Yerel Seçimleri için esnafı ziyaret eden ABB Başkanı Mansur Yavaş, bugün Keklikpınarı Pazar Yeri'ne gitti. Yavaş, pazarcıların ve vatandaşların sorunlarını, taleplerini dinledi. "Allah sizi başımızdan eksik etmesin", "her zaman yanındayız", "yüzde 70 ile geleceksin" tezahhüratlarıyla karşılanan Yavaş, "hayırlı olsun başkanım" sözleri ile alkışlar eşliğinde uğurlandı.

Anka Haber Ajansı

Gündem
Özgür Özel, Babaeski’de: Kısa Çöp Uzun Çöpten, Emekli Uzun Adamdan Hakkını Alacak
Özgür Özel, Babaeski’de: Kısa Çöp Uzun Çöpten, Emekli Uzun Adamdan Hakkını Alacak
Evrim Karakoz: "Vatandaş Oruç Mu Tutacak Yoksa Fiyatlardan Kaynaklı Aç Mı Kalacak Belli Değil"
Evrim Karakoz: "Vatandaş Oruç Mu Tutacak Yoksa Fiyatlardan Kaynaklı Aç Mı Kalacak Belli Değil"
Osman Gürün’den Erdoğan’a Yanıt: “Yatırım Yapacağım Diye Kendimi Parçalıyorum”
Osman Gürün’den Erdoğan’a Yanıt: “Yatırım Yapacağım Diye Kendimi Parçalıyorum”
Başkan Tugay’dan Demokrat Partili Rakibine Nezaket Ziyareti
Başkan Tugay’dan Demokrat Partili Rakibine Nezaket Ziyareti
Özgür Özel: Yazıklar Olsun Bu İktidara, Yazıklar Olsun Bu Anlayışa
Özgür Özel: Yazıklar Olsun Bu İktidara, Yazıklar Olsun Bu Anlayışa
Ekrem İmamoğlu: "5 Yılda, 25 Yıla Bedel İş Yaptık 10 Yılda, 50 Yıla Bedel İş Yapacağız"
Ekrem İmamoğlu: "5 Yılda, 25 Yıla Bedel İş Yaptık 10 Yılda, 50 Yıla Bedel İş Yapacağız"
Aylin Nazlıaka: “Chp’li Belediyelerde Eşitlik Var. Bizde Yoksulluğu Yönetmek Değil, Yok Etme Anlayışı Var”
Aylin Nazlıaka: “Chp’li Belediyelerde Eşitlik Var. Bizde Yoksulluğu Yönetmek Değil, Yok Etme Anlayışı Var”