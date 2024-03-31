Mansur Yavaş Oyunu Kullandı: "Seçimlerin Sonucu Hakkında Hiçbir Tereddütümüz Yok"

Mansur Yavaş Oyunu Kullandı: "Seçimlerin Sonucu Hakkında Hiçbir Tereddütümüz Yok"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Adayı Mansur Yavaş oyunu kullandı. Yavaş, "Seçimlerin sonucu hakkında hiçbir tereddütümüz yoktur. Akşam 9'dan sonra belediyenin bahçesinde buluşmak üzere" dedi.

HABER: İLEYDA ÖZMEN - KAMERA: DURSUN ALKAYA / ÜNAL AYDIN

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Adayı Mansur Yavaş oyunu kullandı. Yavaş, "Seçimlerin sonucu hakkında hiçbir tereddütümüz yoktur. Akşam 9'dan sonra belediyenin bahçesinde buluşmak üzere" dedi.

Yavaş oyunu kullanmak için eşi Nursen Yavaş, kayınvalidesi Nevin Kıvanç ve kızlarıyla birlikte Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne geldi. Yavaş ve ailesine, CHP İl Başkanı Ümit Erkol, CHP Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım ve CHP Çankaya Belediyesi Başkan Adayı Hüseyin Can Güner de eşlik etti.

Oyunu 4101 numaralı sandıkta kullanan Yavaş, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Oylarımızı kullandık. Ankara için hayırlı uğurlu olsun inşallah. Seçimlerin sonucu hakkında hiçbir tereddütümüz yoktur. Akşam 9'dan sonra Belediyenin bahçesinde buluşmak üzere." ifadelerini kullandı.

Anka Haber Ajansı

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