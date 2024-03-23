Mansur Yavaş: "Sandığa Gitmeyenleri, Sandığa Götürmenizi Mutlaka İstiyoruz"

Ankara Büyükşehir belediye Başkanı ve CHP adayı Mansur Yavaş, CHP Çankaya Belediye Başkan adayı Hüseyin Can Güner ile birlikte Seyranbağları SKM açılışına katıldı. Yavaş, "Başkaları gibi proje yapıyorum adı altında milyon milyon dolarları çöpe atacak paramız yok. Ortak akılla hareket ediyoruz. Sandığa gitmeyenleri sandığa götürmenizi, herhangi bir sebeple kızgınlık olanlara da bu durumu izah etmenizi mutlaka istiyoruz" dedi.

Ankara Büyükşehir belediye Başkanı ve CHP adayı Mansur Yavaş,"Başkaları gibi proje yapıyorum adı altında milyon milyon dolarları çöpe atacak paramız yok. Ortak akılla hareket ediyoruz. Sandığa gitmeyenleri sandığa götürmenizi, herhangi bir sebeple kızgınlık olanlara da bu durumu izah etmenizi mutlaka istiyoruz" dedi.

Yavaş, CHP Çankaya Belediye Başkan adayı Hüseyin Can Güner ile birlikte Seyranbağları Seçim Koordiansyon Merkezi açılışına katıldı. Yavaş, burada yapıtğı konuşmada şunları söyledi:

"KEÇİÖREN'İ ALACAĞIZ"

''İnşallah Keçiören bizim pastanın üzerindeki çilek olacak. Alacağız kesin, çok iddialıyız. İnşallah 15'ten fazla belediyemiz olacak. Beş yıldır sizlere hizmet ediyoruz. Sizlerin parasıyla hizmet ediyoruz bu nedenle sizlerden aldığımız parayı boşa götürmeden halkımızın gerçek ihtiyaçları neyse sadece oralara harcıyoruz. Başkaları gibi proje yapıyorum adı altında milyon milyon dolarları çöpe atacak paramız yok. Ortak akılla hareket ediyoruz. Açık ihalelerle canlı yayınlayarak herkese gösteriyoruz yaptıklarımızı. Ayrıca belediyemizin tüm harcamalarını web sayfamızdan kuruşu kuruşuna görüyorsunuz. Hiç kimseyi ayırmadık. Herkesi kucakladık.

"HALKTAN SAKLADIĞINIZ NE VAR?"

Sandığa gitmeyenleri sandığa götürmenizi, herhangi bir sebeple kızgınlık olanlara da bu durumu izah etmenizi mutlaka istiyoruz. Şu anda bizleri ‘projesi yok’ diye eleştirenlerin kopyalayıp kopyalayıp sanki Ankara'da hiç yokmuş gibi yeni bir şey anlatıyormuş gibi zaten bizim yaptığımız projeler anlattıklarını görüyorsunuz. Belediye başkanı şeffaf olmalıdır değil mi? Mal beyanını açıklamalıdır değil mi? 199 yılında Beypazarı belediye başkanlığını yaptığımdan itibaren bütün hesaplarım açıktır. Kaldı ki dördüncü defa aday oluyorum. En ufak bir açık bulsalardı her gün televizyonda onları dinleyeceksiniz değil mi? Dolayısıyla mal beyanını açıklayan rakibim onu da eksik açıklamış. Televizyoncu soruyor, 600 daire varmış Antalya'da diyor, "Babadan kalma, babadan kalma" diyor. Şimdi de diyor ki "Bana tapularını göster." Bir tane bile daire, bir tane bile arsa eksik gösterdiyseniz halkın yüzüne nasıl bakacaksınız? Kaldı ki kız kardeşiniz "bu mal beyanı eksik" diyor. Onu da mı yalanlayacaksınız? Niye yalan söylüyorsunuz? Yalan söylüyorsanız niye Ankara'nın yönetimine talip oluyorsunuz? Başka yalanlarınız ne var? Halktan sakladığınız ne var? Her şeyi açıklayın. Zaten bunlar mutlaka bir şekilde göz önüne çıkacaktır.''

''ANKARA ARTIK KİRLİ İFTİRA SİYASETİNDEN BIKTI''

Halkına yalan söyleyenden belediye başkanı olmaz. Şimdi benim 2014 yılındaki seçimden sonra iş bulamadığı için birçok genç gibi yurt dışına gitmek zorunda kalan kızımın aldığı 32 yıl taksitle aldığı taksit, taksit tam 32 yıl ödeyeceği bir evi...Daha da alalı iki yıl oldu. Mansur Yavaş'ın "Londra'da evi var, Londra'da evi var" dilinde tüy bitti. Önümüzdeki hafta Allah'ın izniyle bütün belgeleri açıklayacağım. Şöyle diyor; "Mansur Yavaş'ın Londra'da evi var. Onun Londra'daki bir evin parası benim bütün mallarım öder." Takas yapalım. Onda biriyle takas yapalım. Yüzde biriyle takas yapalım. İnşallah yalanlarını yüzlerine çarpacağız. Bizde yalan yok. En ufak bir eksiğimiz olsa devletin bütün kademeleri elinizde öyle mi? Her şeyi çıkarırsınız. Basın toplantısında daha başka şeylerde anlatacağım inşallah. Artık bu kirli iftira siyasetinden bıktı Ankara. Tertemiz oldu Ankara. Sizleri yalanlarınızı, kirli siyasetinizi, iftiralarınızı, kendinize oy vermeyenleri aşağılamanızı, bölmenizi... "Çalıyor ama çalışıyor" felsefesini çoktan toprağın altına gömdü artık Ankara sonunda, geri dönüşü asla yoktur."

Anka Haber Ajansı