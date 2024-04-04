Mansur Yavaş, Seçimi Kazanan Chp’li Belediye Başkanlarıyla Ata’nın Huzuruna Çıkacak

Mansur Yavaş, Seçimi Kazanan Chp’li Belediye Başkanlarıyla Ata’nın Huzuruna Çıkacak

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 25 ilçeden 16’sını kazanan CHP’nin belediye başkanlarıyla yarın Anıtkabir’i ziyaret ederek Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün huzuruna çıkacak.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 25 ilçeden 16’sını kazanan CHP’nin belediye başkanlarıyla yarın Anıtkabir’i ziyaret ederek Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün huzuruna çıkacak.

31 Mart yerel seçimlerinde yeniden seçilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara’da 25 ilçeden 16’sını kazanan CHP’nin belediye başkanlarıyla yarın Anıtkabir’i ziyaret edecek. Mansur Yavaş, Anıtkabir ziyaretinin ardından ABB Merkez Binası önünde halkla buluşarak konuşma yapacak.

Yavaş’a Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın, Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu, Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç ve Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak eşlik edecek.

CHP, AKP’DEN 10 MHP’DEN 3 İLÇEYİ ALDI

Seçimde, Ayaş, Beypazarı, Güdül, Haymana, Kalecik, Nallıhan, Şereflikoçhisar, Keçiören, Mamak ve Kahramankazan ilçeleri AKP’den; Polatlı, Gölbaşı ve Etimesgut ilçelerinin belediye başkanlıkları MHP'den CHP'ye geçti.

Anka Haber Ajansı

Gündem
Chp İstanbul İl Başkanı Çelik: Beykoz'da Adayımız Alaattin Köseler'in Kazandığı Ysk Kararıyla Kesinleşti
Chp İstanbul İl Başkanı Çelik: Beykoz'da Adayımız Alaattin Köseler'in Kazandığı Ysk Kararıyla Kesinleşti
Mersin’in Chp’li Belediye Başkanlarından Tebrik Çiçeği Yerine “Smalı Bebeklere Bağış” Çağrısı
Mersin’in Chp’li Belediye Başkanlarından Tebrik Çiçeği Yerine “Smalı Bebeklere Bağış” Çağrısı
Chp’li Eski Belediye Başkanı Yıldırım Demir: "İyi Bir Belediye Teslim Ediyoruz"
Chp’li Eski Belediye Başkanı Yıldırım Demir: "İyi Bir Belediye Teslim Ediyoruz"
Chp Genel Başkanı Özgür Özel Romanya’ya Gidecek
Chp Genel Başkanı Özgür Özel Romanya’ya Gidecek
Cumhur İttifakı Ortakları Uğurludağ İlçesinde Geçersiz Sayılan 92 Oy Nedeniyle Karşı Karşıya Geldi
Cumhur İttifakı Ortakları Uğurludağ İlçesinde Geçersiz Sayılan 92 Oy Nedeniyle Karşı Karşıya Geldi
İstanbul Gaziosmanpaşa'da Yeniden Sayım Süreci Devam Ediyor, Beykoz'da İse Bugün Başlayacak
İstanbul Gaziosmanpaşa'da Yeniden Sayım Süreci Devam Ediyor, Beykoz'da İse Bugün Başlayacak
Çatalca'da Erhan Güzel Görevi Devraldı
Çatalca'da Erhan Güzel Görevi Devraldı