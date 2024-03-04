Mansur Yavaş, Toptancı Hali'nde Esnafla Buluşarak Pazarcılara 'Hayırlı İşler' Diledi

Mansur Yavaş, Toptancı Hali'nde Esnafla Buluşarak Pazarcılara 'Hayırlı İşler' Diledi

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı ve CHP'nin adayı Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'ni ziyaret etti. Esnaf ile bir araya gelen Yavaş, herkese ''hayırlı işler'' diledi.

HABER: ZEYNEP BOZUKLU KAMERA: DURSUN ALKAYA

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı ve CHP'nin adayı Mansur Yavaş, bugün Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'ni ziyaret etti. Esnaf ile bir araya gelen Yavaş, herkese "'hayırlı işler'" diledi.

Mansur Yavaş, Toptancı Hali'nde esnaf ile bir araya geldi. Ziyaret sırasında Yavaş, "En büyük başkan bizim başkan, yürü arkandayız" sloganları ile karşılandı.

Yavaş, hal ziyareti sırasında esnafın talep ve sorunlarını dinledi. Yavaş, esnafın tezgahlarını gezip sohbet etti. Fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşları kırmayan Yavaş, tezahüratlarla karşılandı.

Pazarcılar, Yavaş için "Koltuğu büyüdükçe kendisi küçülen adam. Adam gibi adam", "Hele bakın kim gelmiş, esnafın babası gelmiş, hoşgelmiş sefa gelmiş" yazılı pankartlar açtı. Yavaş'a, ziyaret boyunca "Adam gibi adam Mansur Başkan, "'Ankara seninle gurur duyuyor'', "'En büyük başkan bizim başkan" solganları atıldı.

Anka Haber Ajansı

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