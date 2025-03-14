Mansur Yavaş Ve Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Yarın Bir Araya Gelecek

Mansur Yavaş Ve Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Yarın Bir Araya Gelecek

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve CHP'nin ön seçimle belirlenecek Cumhurbaşkanı aday adayı, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın saat 11.00'de ABB'de bir araya gelecek.

Haber: İleyda ÖZMEN

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve CHP'nin ön seçimle belirlenecek Cumhurbaşkanı aday adayı, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın saat 11.00'de ABB'de bir araya gelecek.

CHP'nin ön seçimle belirlenecek Cumhurbaşkanı aday adayı, TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir'den başlattığı ön seçim çalışmaları kapsamında yarın Ankara'ya gelecek. Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda saat 12.00'de partililere hitap edecek olan İmamoğlu, "'Ankara Buluşması'" öncesinde ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın davetiyle ABB'de bir araya gelecek. Yavaş'ın makamında saat 11.00'de gerçekleştirilecek görüşmenin ardından İmamoğlu ve Yavaş'ın gazetecilere açıklama yapması bekleniyor.

Görüşmenin ardından Yavaş, İmamoğlu'nu Mamak'taki Ankara buluşmasına uğurlayacak.

Anka Haber Ajansı

Gündem
Chp Edirne Merkez İlçe Başkanı Balkanlı: "Emeklilerle Alay Etmekten Başka Bir Şey Değildir"
Chp Edirne Merkez İlçe Başkanı Balkanlı: "Emeklilerle Alay Etmekten Başka Bir Şey Değildir"
Burhanettin Bulut: "internet Haber Sitelerinin Desteklenmesine Ve Yasal Düzenlemelere İhtiyaç Var”
Burhanettin Bulut: "internet Haber Sitelerinin Desteklenmesine Ve Yasal Düzenlemelere İhtiyaç Var”
Gediz Nehri'ndeki Kirlilik Tarımı Ve Balıkçılığı Bitirme Noktasına Getirdi..."Kurbağa Bile Yaşamıyor"
Gediz Nehri'ndeki Kirlilik Tarımı Ve Balıkçılığı Bitirme Noktasına Getirdi..."Kurbağa Bile Yaşamıyor"
Engin Altay'dan Tüik'e Tepki: "Benden Aldığı Paralarla Etik Ve Liyakat Eğitimi Alsın"
Engin Altay'dan Tüik'e Tepki: "Benden Aldığı Paralarla Etik Ve Liyakat Eğitimi Alsın"
Şişli Belediye Meclis Üyesi Yusuf Özcan, Chp'den İstifa Etti
Şişli Belediye Meclis Üyesi Yusuf Özcan, Chp'den İstifa Etti
Chp Genel Başkanı Özgür Özel, Dış Politika Danışma Kurulu Toplantısı'na Başkanlık Etti
Chp Genel Başkanı Özgür Özel, Dış Politika Danışma Kurulu Toplantısı'na Başkanlık Etti
Chp’nin Ekonomi Heyeti Kütahyalı Vatandaşların Dertlerini Dinledi…”iftara Pide Parasını Çıkartamadım”
Chp’nin Ekonomi Heyeti Kütahyalı Vatandaşların Dertlerini Dinledi…”iftara Pide Parasını Çıkartamadım”