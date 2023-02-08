Mansur Yavaş'tan Ankaralılara 'destek' çağrısı: 'Gıda ve su ihtiyacı devam ediyor'

Mansur Yavaş'tan Ankaralılara 'destek' çağrısı: 'Gıda ve su ihtiyacı devam ediyor'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankaralıları Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerden etkilenen depremzedelere gönderilmek üzere yapılan gıda ve su bağışını sürdürmeye davet etti.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Toptancı Hali, Hipodrom Caddesi No: 16 adresindeki Belko Soğuk Hava Deposu’nda deprem bölgelerine gönderilmek üzere insani yardım toplamaya devam eden ABB, yurttaşları konserve gıda ve su bağışını sürdürmeye davet etti.

Yavaş da sosyal medya hesapları üzerinden ABB’nin çağrısını yineleyerek, şu paylaşımı yaptı:

“Gıda TIR'ları, mobil fırınlar, iş makineleri, ihtiyaç filoları, 12 adet su tankeri ve 5 adet su dolu kamyon 10 ilimize doğru yolda. Su ve gıda ihtiyacı devam ediyor. Tüm vatandaşlarımızı su ve konserve gıda desteği için Belko Soğuk Hava Deposu'na davet ediyorum.”

Kaynak: cumhuriyet.com.tr

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