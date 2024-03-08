Mansur Yavaş'tan Çamlıderelilere Su Müjdesi: "Çamlıdere'yi De Projeye Dahil Ediyoruz"

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı ve CHP'nin adayı Mansur Yavaş, Çamlıdere'de; "Bir müjdem daha var. Çamlıdere'den Polatlı'ya suyu götürüyoruz. Yani bugünlerde Malı Köyü'nü de geçti, akacak. Çamlıdere'den Elmadağ'a da götürdük. Bunların hepsi yüksek maliyetli. Polatlı'nınki sadece iki buçuk milyar. Ama fırsat bu fırsat. Ankara halkı bize bir emanet verdi ya nerede ne sıkıntı var, Ayaş'ta, Güdül'de, Beypazarı'nda da sağlıklı su yok. Oraya da su götürüyoruz ama bir şekilde. 15 kilometre uzaktan geçiyor

Haber: İLEYDA ÖZMEN / Kamera: DURSUN ALKAYA

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı ve CHP'nin adayı Mansur Yavaş, Çamlıdere'de; "Bir müjdem daha var. Çamlıdere'den Polatlı'ya suyu götürüyoruz. Yani bugünlerde Malı Köyü'nü de geçti, akacak. Çamlıdere'den Elmadağ'a da götürdük. Bunların hepsi yüksek maliyetli. Polatlı'nınki sadece iki buçuk milyar. Ama fırsat bu fırsat. Ankara halkı bize bir emanet verdi ya nerede ne sıkıntı var, Ayaş'ta, Güdül'de, Beypazarı'nda da sağlıklı su yok. Oraya da su götürüyoruz ama bir şekilde. 15 kilometre uzaktan geçiyor. Ve Çamlıdere Barajı'ndan sizler su alamıyorsunuz. Çamlıdere Barajı'ndan Beypazarı tarafına gidilecek hattan buraya da hat vermek suretiyle projeye dahil etmek suretiyle inşallah Çamlıdere'yi de projeye dahil ediyoruz" dedi.

Mansur Yavaş, CHP Çamlıdere Belediye Başkan Adayı Mehmet Cengiz ile birlikte Çamlıdere'de Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışına katıldı. Yavaş, Çamlıderelilere şöyle seslendi:

''8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum aynı zamanda da iki gün sonra başlayacak, şimdiden ramazanınız mübarek olsun, ramazanınızı tebrik ediyorum. Beş yıl boyunca farklı bir belediyecilik yaptık. Biz seçilmeden önce de aman şu gelirse şöyle olur, bu gelirse böyle olur ile başladılar. Çünkü eski sistemi aynen devam ettirmek istiyorlardı. Dün AK Partili bir belediye meclis üyesi veda konuşmasında şunu söyledi; "İmar rantlarıyla ilgili çok şükür dedim. Bu dönem bu beş yıllık dönem tertemiz çıkmıştır" deyip hepimize teşekkür etti bütün gruplara. Dolayısıyla dürüst, namuslu bir şekilde yönetilebileceğini gösterdik. Ama eskisi gibi rantların dönmesi için karalamalar yaptılar 2019'da. "İşçileri atacaklar, yardımları kesecekler, sayaçları PKK'lılar ödeyecek" diye. Neden yaptılar bunları? İcraatlarıyla ön plana çıksalar hiç diyeceğim bir şey yok. Sadece koltuklarını kaybetmemek için. Ama beş yıl boyunca ne oldu? Söylediklerinden tam tersine şu anda Ankara'daki memnuniyet yüzde 70 civarında. İnşallah Allah nasip ederse sizlerin desteğiyle yüzde 60'ın üzerinde rekor bir oranla seçiliyoruz. Dolayısıyla Ankara yönetimi değiştirmekte güzel yapmış değil mi? Ankara halkı memnun olduğuna göre.

"ASFALTLA BELEDİYECİLİK YAPTIĞINIZI SÖYLEYEMEZSİNİZ"

Dört binin üzerinde ihaleyi canlı yayınladık. Türkiye'de bir ilktir. Meclis toplantılarını canlı yayınladık. Ayrıca yaptığımız bütün harcamaları kuruşu kuruşuna web sayfamızda görüyorsunuz. Çünkü ben sizlerin parasını harcıyorum. Sizler bize bunu emanet ettiniz. Biz de nereye harcıyoruz göreceksiniz. Harcarken görüyorsunuz, şeffaf ihaleyle. Yaptığımız projelerin üzerine maliyetini asıyoruz. Web sayfamızdan da Sayıştay raporlarına kadar yayınlıyoruz ki bize emanet ettiğiniz paranın nereye gittiğini görün ve eğer yanlış bir yere harcıyorsak gördüğünüz yerde de bunun hesabını bizden sorun diye. Ve bu şekilde rozetimizi çıkarıp çalışmaya başladık. Daha önce de yapılmayan bu çalışmalarla artık Ankara'da kin nefret ortadan kalktı. Beş yıl boyunca hiçbir şeyi kötülemedim. Ne siyasete karıştım seçim hariç ne başka bir şey. Hiçbir yerde fotoğrafımı görmediniz. Çamlıdere'ye kaç kere geldim gittim bir minibüsle sadece. Ne çakarlar ne koruma orduları. Ben hiç kimseyi ayırmadım ki Çamlıdereli hemşehrilerimin neyinden korkayım da buraya korumalarla geleyim? Beş yıl boyunca onların dönemi kadar asfalt yaptık. Kaldırım yaptık. Yeşil alanı 25 yılda yapılandan daha fazla yaptık. Ben bunları belediyecilik hizmeti olarak görmüyorum. Belediyecilik hizmeti doğumundan ölümüne kadar beldede yaşayanların tüm ihtiyacını karşılayan kurumdur belediye. Dolayısıyla diktiğiniz betonla, diktiğiniz asfaltla belediyecilik yaptığınızı söyleyemezsiniz.

''GÖREVDEYKEN NE YAPABİLİRSEK KÂR

Bir müjdem daha var. Çamlıdere'den Polatlı'ya suyu götürüyoruz. Yani bugünlerde Malı Köyü'nü de geçti, akacak. Çamlıdere'den Elmadağ'a da götürdük. Bunların hepsi yüksek maliyetli. Polatlı'nınki sadece iki buçuk milyar. Ama fırsat bu fırsat. Ankara halkı bize bir emanet verdi ya nerede ne sıkıntı var, Ayaş'ta, Güdül'de, Beypazarı'nda da sağlıklı su yok. Oraya da su götürüyoruz ama bir şekilde. 15 kilometre uzaktan geçiyor. Ve Çamlıdere Barajı'ndan sizler su alamıyorsunuz. Çamlıdere Barajı'ndan Beypazarı tarafına gidilecek hattan buraya da hat vermek suretiyle projeye dahil etmek suretiyle inşallah Çamlıdere'yi de projeye dahil ediyoruz. Yol üzerindeki bütün köylere de braşman koyup onların da suyunu vereceğiz. Çünkü işimiz gücümüz görevdeyken ne yapabilirsek kâr. Bunlarla anılalım. Başka şeylerle anılmayalım.''

Anka Haber Ajansı